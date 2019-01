video Condividi | P.P. 10:20 L’assessore alla Cultura e Turismo di Alghero, Gabriella Esposito, si gode l’enorme successo. Il lungo Cap d´Any di Alghero ha accontentato tutti, ma proprio tutti. Mai vista una piazza così gremita, neanche in estate. Le sue parole E´ il Capodanno dei record

«Ad Alghero ha vinto la squadra»



ALGHERO - C'è poco da girarci intorno. Il lungo Cap d'Any di Alghero ha accontentato tutti, ma proprio tutti. Mai vista una piazza così gremita, neanche in estate. Tanto che Albertino all'interno del programma radiofonico di mercoledì su Radio Deejay fa le lodi pubbliche alla città e agli algheresi per lo spettacolo del 31 dicembre, ringraziando le 30mila persone che hanno voluto festeggiare il 2019 all'aria aperta.



L’assessore alla Cultura e Turismo di Alghero, Gabriella Esposito, si gode l’enorme successo della doppietta andata in scena il 30 e 31 dicembre nel porto di Alghero. Record di presenze per la città che inaugura un nuovo format risultato vincente, confermandosi tra le mete in Sardegna più attrattive con Cagliari, Olbia e Castelsardo.



Due giorni di spettacolo di livello internazionale che hanno attirato in Riviera del Corallo decine di migliaia di persone. Esulta l'assessore che parla di «grande professionalità» e da il merito del successo «alla programmazione e alla squadra», ringraziando quanti hanno reso possibile la realizzazione di così tanti eventi, confermando la città di Alghero meta privilegiata 365 giorni all'anno.