L´Amministrazione comunale di Oristano ed i giovani si uniscono per salvare la festa in piazza per l´Epifania: la vecchina non scenderà dalla Torre di Mariano IV con la scopa, ma arriverà in moto Tutti insieme per salvare la Befana



ORISTANO - La befana non scenderà dalla Torre di Mariano IV, ma arriverà in moto. La tradizionale manifestazione del 6 gennaio, tanto cara agli oristanesi, si terrà comunque, nonostante i Vigili del fuoco non possano prenderne parte in quanto impegnati nelle ricerche di un anziano scomparso. Per salvare la manifestazione sono stati i giovani della Consulta Giovani Oristano e del RotarAct mettersi d'impegno per dare coadiuvare l'Amministrazione comunale nell'organizzazione della giornata.



Il programma, diverso rispetto agli anni scorsi, prevede che, a partire dalle 10.30, in Piazza Roma, si terrà l'animazione con la realizzazione e la distribuzione di palloncini ai bambini ed il face painting: i visi dei bambini saranno truccati in maniera artistica, in modo tale da realizzare delle simpatiche maschere sulla loro pelle. Il tutto sarà accompagnato dalle sigle dei cartoni animati e dalle canzoni per bambini suonate da un dj. A mezzogiorno circa è previsto l'arrivo della moto-befana realizzata dal Motoclub Solarussa. Soltanto allora verranno distribuite le calze realizzate dai ragazzi della Consulta Giovani Oristano e del RotarAct.



