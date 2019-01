Condividi | Red 7:09 Temperature in discesa: a partire da ieri pomeriggio, grazie al progetto “Abiti-amo il riciclo”, il pulmino dei volontari si muoverà nell’area di Cagliari e nei Comuni dell’hinterland per distribuire coperte ed abbigliamento pesante alle persone senza fissa dimora ed ai bisognosi Gelo nell´Isola: interviene l´Acli



CAGLIARI - Un po’ di conforto ed un aiuto concreto per coloro che trascorrono le loro giornate all’aperto, esposti al gelo. Da ieri pomeriggio (giovedì), il pulmino delle Acli provinciali di Cagliari si muoverà nell’Area metropolitana del Capoluogo e nei Comuni dell’hinterland per distribuire coperte ed abbigliamento pesante alle persone senza fissa dimora.



I volontari Acli sosteranno nei punti maggiormente sensibili in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone e consegnare capi di vestiario, scarpe e coperte raccolte o acquistate grazie al progetto “Abiti-amo il riciclo”. L’iniziativa, nata nel 2015, unisce la passione per la sartoria alla solidarietà ed alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il recupero originale e creativo di abiti ed accessori usati che vengono poi distribuiti, come in questo caso, ai bisognosi.



«L’assistenza delle persone in condizione di necessità è una delle priorità delle Acli – afferma il presidente provinciale Mauro Carta – Anche quest’anno, come già abbiamo fatto in passato, attraverso la distribuzione di abiti e coperte cercheremo di offrire un po’ di conforto ai cosiddetti invisibili, a quelle persone cioè che vivono per strada e per le quali anche un piccolo gesto come questo può fare una differenza enorme». Commenti CAGLIARI - Un po’ di conforto ed un aiuto concreto per coloro che trascorrono le loro giornate all’aperto, esposti al gelo. Da ieri pomeriggio (giovedì), il pulmino delle Acli provinciali di Cagliari si muoverà nell’Area metropolitana del Capoluogo e nei Comuni dell’hinterland per distribuire coperte ed abbigliamento pesante alle persone senza fissa dimora.I volontari Acli sosteranno nei punti maggiormente sensibili in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone e consegnare capi di vestiario, scarpe e coperte raccolte o acquistate grazie al progetto “Abiti-amo il riciclo”. L’iniziativa, nata nel 2015, unisce la passione per la sartoria alla solidarietà ed alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il recupero originale e creativo di abiti ed accessori usati che vengono poi distribuiti, come in questo caso, ai bisognosi.«L’assistenza delle persone in condizione di necessità è una delle priorità delle Acli – afferma il presidente provinciale Mauro Carta – Anche quest’anno, come già abbiamo fatto in passato, attraverso la distribuzione di abiti e coperte cercheremo di offrire un po’ di conforto ai cosiddetti invisibili, a quelle persone cioè che vivono per strada e per le quali anche un piccolo gesto come questo può fare una differenza enorme».