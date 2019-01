Condividi | S.O. 18:30 Prevista per la giornata di sabato la conferenza stampa nella Sala Rossa del palazzo comunale di Alghero per la presentazione del nuovo gruppo consiliare che sarà formato dal presidente Matteo Tedde e Giusy Piccone Campo Progressista fa gruppo ad Alghero



ALGHERO - Campo Progressista Sardegna fa gruppo anche ad Alghero. Sabato 5 gennaio 2019 (ore 10.30) nella Sala Rossa del Palazzo civico di via Columbano, il Presidente del Consiglio Matteo Tedde e la Consigliera Giusy Piccone terranno una conferenza stampa per comunicare la costituzione del Gruppo consiliare.



Si tratterà del dodicesimo gruppo. Tedde e Piccone, eletti nella Lista civica "Per Alghero" a sostegno del sindaco Mario Bruno (la più votata in città in occasione delle ultime amministrative del 2014), seguono le orme di Curedda, Carta e Fadda confluiti nei "Democratici Alghero" e quelle delle consigliere Boglioli e Millanta che tempo addietro avevano prima partecipato alla nascita del gruppo PdS, fino a costituire il nuovo gruppo Prima Alghero [



