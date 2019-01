Condividi | Red 20:14 Domani pomeriggio, in Piazza Fiume, a Sassari, l’iniziativa del Circolo culturale Aristeo si ripropone a grande richiesta dopo il successo ottenuto nei giorni scorsi Ripartono le Passeggiate di Enrico Costa



SASSARI - Dopo il successo dell’edizione di fine anno, a grande richiesta, domani, venerdì 4 gennaio, alle 16.30, in Piazza Fiume, a Sassari, ritornano le “Passeggiate di Enrico Costa”, il viaggio emozionale promosso dal Circolo culturale Aristeo per riscoprire i momenti più suggestivi e coinvolgenti della vita di uno tra i più importanti intellettuali sassaresi, e far rivivere al contempo le atmosfere d’epoca che caratterizzarono la città a cavallo tra i due secoli. A vestire i panni di un affabile viaggiatore di fine Ottocento sarà ancora un volta l’attore Daniele Monachella, le cui narrazioni saranno affiancate dalle fascinose comparse abbigliate nei costumi liberty dell’associazione Itinerari nel tempo che, grazie allo studio accurato del vestiario, si impegneranno a far rivivere lo spirito fedele della rievocazione.



La partenza è prevista da Via Cavour, a pochi passi dall’edificio in cui dimorò Costa durante l’ultimo periodo della sua vita. La formula è quella di un itinerario caratterizzato dall’impiego integrato di moduli pseudoteatrali, animazioni musicali e letterarie, con il fine ultimo di promuovere e favorire una percezione distinta e più consapevole dell’identità storica e civica.



Il viaggio si concluderà negli spazi della Biblioteca Universitaria di Sassari, dove fino a mercoledì 16 gennaio è allestita la mostra “Una piazza per Enrico”, un ricco percorso espositivo, archivistico e bibliografico, fatto di preziosi testi autografi, opere letterarie, oggetti, album fotografici e testimonianze dirette e cimeli personali del Costa. Le due iniziative intendono accompagnare verso i centodieci anni dalla morte dello scrittore, quando si darà più ampio risalto alla vasta eredità di scritti inediti. Per informazioni contattare il 339/7760176.



