Condividi | Red 16:18 La Commissione ha avuto modo di prendere visione delle nove proposte partecipanti e, valutata la grande partecipazione, il profondo senso del Natale espresso e la grande qualità dei lavori in gara, ha ritenuto, in accordo con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero , di prorogare il termine di scadenza del bando a martedì 15 gennaio Lo Presepi de l´Alguer: bando prorogato



ALGHERO – Ieri (martedì), si è riunita la commissione valutatrice della concorso “Lo Presepi de l’Alguer”, composta dai due autori dei presepi istituzionali del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, Padre Rino e Tonino Serra, e dal vicepresidente della Fondazione Renata Fiamma. La Commissione ha avuto modo di prendere visione delle nove proposte partecipanti e, valutata la grande partecipazione, il profondo senso del Natale espresso e la grande qualità dei lavori in gara, ha ritenuto, in accordo con il Consiglio di amministrazione della Fondazione, di prorogare il termine di scadenza del bando a martedì 15 gennaio.



La Fondazione Alghero «ringrazia per l’adesione al concorso, diventato già dalla prima edizione un grande evento, e invita tutti ad andare a vedere i presepi in gara, indicati nella mappa scaricabile dal sito AlgheroTurismo e pubblicata sulle pagine social di Alghero Turismo». Nei prossimi giorni, si riunirà la Commissione per la seconda seduta, nella quale verranno indicati i vincitori e le menzioni d’onore. Commenti ALGHERO – Ieri (martedì), si è riunita la commissione valutatrice della concorso “Lo Presepi de l’Alguer”, composta dai due autori dei presepi istituzionali del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, Padre Rino e Tonino Serra, e dal vicepresidente della Fondazione Renata Fiamma. La Commissione ha avuto modo di prendere visione delle nove proposte partecipanti e, valutata la grande partecipazione, il profondo senso del Natale espresso e la grande qualità dei lavori in gara, ha ritenuto, in accordo con il Consiglio di amministrazione della Fondazione, di prorogare il termine di scadenza del bando a martedì 15 gennaio.La Fondazione Alghero «ringrazia per l’adesione al concorso, diventato già dalla prima edizione un grande evento, e invita tutti ad andare a vedere i presepi in gara, indicati nella mappa scaricabile dal sito AlgheroTurismo e pubblicata sulle pagine social di Alghero Turismo». Nei prossimi giorni, si riunirà la Commissione per la seconda seduta, nella quale verranno indicati i vincitori e le menzioni d’onore.