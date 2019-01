Condividi | Red 8:11 Venerdì, andrà in scena il racconto della Natività all’interno della Chiesa di Santa Croce. Alle 21, lo spettacolo “Il Cielo in una culla”, di e con Maria Loi ed Andrea Congia, si avvarrà del contributo artistico di diversi cori locali Il Cielo in una culla a Fonni



FONNI - Per il nuovo anno, il Comune di Fonni propone alla comunità lo spettacolo “Il Cielo in una culla”. Domani, venerdì 4 gennaio, alle 21, nella Chiesa di Santa Croce, l’attrice Maria Loi ed il musicista e compositore Andrea Congia racconteranno, tra Parola e musica, la vita e le scelte di Maria di Nazareth nel percorso narrativo che vuole far emergere la sua straordinaria adesione al Progetto Divino, un Atto di Fede che va oltre gli umani timori.



In questa occasione, saranno tre i cori locali coinvolti nell’iniziativa: il Coro parrocchiale Santa Maria dei Martiri, il Coro parrocchiale San Giovanni Battista ed il Coro polifonico Vohes de Onne. I loro canti, di tradizione natalizia e mariana, saranno incastonati all’interno dello spettacolo-concerto, posizionati a conclusione di ogni quadro narrativo: dalla nascita di Maria, alla presentazione al Tempio, terminando con la nascita di Gesù e la fuga in Egitto. La partecipazione allo spettacolo, organizzato dalla Casa di suoni e racconti, è libera.



La Casa di suoni e racconti si prepara per la prossima edizione del progetto “Tra le musiche”, che prenderà avvio sabato 12 gennaio, ad Arbus, con il primo appuntamento della Rassegna di spettacolo tra Parola e musica “Significante-Ascras”, dedicato all’antropologo Giulio Angioni, recentemente scomparso, ed alla sua opera “Millant’anni”. Dieci i titoli, che comporranno il programma che si svolgerà durante tutto il 2019 in numerose località sarde e non.



