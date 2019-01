Condividi | Red 10:07 Emilia Agnesa e Stefano Guzzetti in scena venerdì sera nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari con lo spettacolo che nasce dall’incontro artistico tra l’attrice ed il compositore Endeca: undici poesie in musica



CAGLIARI - Andrà in scena domani, venerdì 4 gennaio, alle 19, al Fuaié, il caffè del Teatro Massimo, in Viale Trento 9, a Cagliari, “Endeca. Undici poesie in musica”, spettacolo che nasce dall’incontro artistico tra l’attrice Emilia Agnesa ed il compositore Stefano Guzzetti. Undici poesie, per altrettante composizioni musicali originali, che coniugano modernità e classicità, in un viaggio nella tradizione letteraria occidentale. Endeca nasce con l'intento di riscoprire e condividere i versi che hanno caratterizzato la tradizione letteraria italiana. Versi celebri, ed altri meno noti, che raccontano il vivere umano con l'immediatezza che solo la poesia dei grandi autori è in grado di trasmettere.



La musica è parte fondante e fondamentale del processo di condivisione con il pubblico, invitato ad essere parte di. una performance che affonda le sue radici nelle origini della tradizione poetica, quando versi ed accompagnamento musicale erano un tutt'uno e rappresentavano il modo più evocativo e coinvolgente per trasmettere lirismo e passioni. Un viaggio multiforme ed immediato, che consente alla forza creativa delle composizioni musicali originali del musicista cagliaritano di dare pieno respiro ai temi cari alla tradizione letteraria occidentali interpretati da Agnesa.



La passione, non di rado tormentata, dei versi di Saffo e Catullo; l'angoscia esistenziale nella poesia d’epoca moderna e contemporanea raccontata dal lirismo di Alda Merini, Cesare Pavese e Sylvia Plath fino allo “spleen” di Baudelaire; il carpe diem e la caducità delle gioia, la riflessione sulla sorte, nei componimenti poetici più noti del Medioevo e del Rinascimento, dai Carmina Burana, a Cecco Angiolieri fino ad Isabella Morra. Un percorso che sceglie di anteporre il sentire ed i rivolgimenti dell’animo umano alla cronologia, e che da spazio a voci femminili spesso dimenticate o poco conosciute. Un dialogo fra musica e poesia della durata di 50', rivolto ad un pubblico al quale si richiede una partecipazione “emotiva” nel lasciarsi trasportare in viaggio guidati dall’arte.



