Porto Torres, bando Lavoras: 33 i posti di lavoro

PORTO TORRES – Sono 33 i posti di lavoro riservati ad al progetto regionale Lavoras. Sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres è stato pubblicato l'avviso pubblico di selezione dei cantieri. I posti disponibili sono 33, diversi i profili professionali ricercati: dagli operai generici, agli operai e muratori qualificati sino ai grafici, ingegneri, archivisti e laureati in economia.



Nello specifico, il Comune ha previsto l'assunzione di dieci operai generici, quattro muratori qualificati, tre idraulici qualificati, due falegnami qualificati, due elettricisti, un carpentiere qualificato e cinque impiegati di concetto con il diploma di geometra, cat (costruzione, ambiente e territorio), o di perito edile. Altri sei posti di lavoro sono destinati ai laureati: uno per coloro in possesso di una laurea con indirizzo archivistico, due con indirizzo informatico, un grafico, un laureato in economia e un laureato in ingegneria.



I cantieri sono destinati ai disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego che hanno dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro e che non godano di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione (per esempio la Naspi). Nella compilazione della graduatoria sarà data priorità a coloro che risiedono nel Comune di Porto Torres.



Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare copia della dichiarazione Isee in corso di validità e copia del documento di validità. Le domande dovranno essere inviate entro il 15 gennaio con due modalità. Potranno essere consegnate a mano presso la sede distaccata dell'Aspal a Porto Torres in via Balai 3 dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17; oppure inviando le domande con la casella di posta elettronica certificata (esclusivamente intestata al lavoratore) all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. Ogni altro dettaglio è specificato nell'avviso, pubblicato nella home page del sito web del comune nella sezione "avvisi e scadenze".