Sabato sera, in programma il doppio appuntamento per una performance dal vivo firmata Tronos, con la magia di Marino De Rosas e degli Elva Lutza con Ester Formosa Sassari: musica al Teatro Civico



SASSARI - Sarà il Teatro Civico di Sassari ad ospitare, sabato 5 dicembre, un doppio, prestigiosissimo appuntamento firmato Tronos. Dalle 20.30, sul palco del Palazzo di città, in Corso Vittorio Emanuele II, l’etichetta discografica isolana presenterà in una serata esclusiva il chitarrista olbiese Marino De Rosas ed il duo sassarese Elva Lutza, con la cantante catalana Ester Formosa. De Rosas ed Elva Lutza presenteranno i loro dischi, “Intrinada” e “Cancionero”, pubblicati di recente da Tronos.



De Rosas è considerato tra i più importanti chitarristi sardi contemporanei. Di certo, è l’unico che coniuga con grande abilità la musica della propria terra al flamenco ed al fingerstyle. 73enne olbiese, suona la chitarra da quando ne aveva quattordici. Ha fatto parte di numerose formazioni beat. Con I Pelati ha ottenuto un buon successo anche oltre Tirreno. Nel 1990, intraprende la carriera solista, ed i risultati sono eccellenti. Calca i palchi di importanti rassegne e festival in tutto il mondo, incide tre dischi ed ottiene un successo straordinario, al punto da essere considerato dalla critica e dagli addetti ai lavori il maggior esponente della chitarra contemporanea sarda. Di certo, ad accrescere la sua fama è la collaborazione intrapresa con Andrea Parodi, che gli produce il disco “Meridies”. I due si sono esibiti spesso insieme ed i loro concerti hanno incantato gli appassionati della buona musica ed i loro fan. Il successo del singolo “Genna Silana” ha anticipato quello di Intrinada, il nuovo album, con cui De Marino Rosas si apre ad un’orchestrazione più elaborata, dove i momenti acustici lasciano sempre più spazio a sonorità elettriche.



Cancionero è il nuovo lavoro che gli Elva Lutza presenteranno con Formosa. Nico Casu e Gianluca Dessì saliranno sul palco in compagnia di una delle grandi interpreti della canzone catalana. Sulla scena da trent’anni, Ester Formosa vanta sette dischi all’attivo e collaborazioni di prestigio, come quella con il chitarrista Toti Soler e con gli autori Jordi Guardans e Felìu Formosa, suo padre, considerato tra i più grandi letterati catalani viventi. Ester è a suo agio in ogni ambiente musicale, spazia dalla tradizione della sua terra e delle Baleari alla reinterpretazione dei maggiori autori e poeti catalani, ritagliandosi uno spazio importante tra gli artisti della “Nova cançò català”, dalla rivisitazione dei classici della letteratura per musica ispano-americana alle divagazione jazzy. Dotata di registri che vanno dal contralto al soprano leggero e di un’intonazione impressionante, Formosa è una delle voci più titolate di Catalogna, anche se deve il suo grande successo al teatro, soprattutto all’interpretazione del personaggio de La Canyi, con cui ha girato per anni nei maggiori teatri di Spagna. La sua presenza sarà la ciliegina sulla torta alla performance degli Elva Lutza, considerati una delle realtà più interessanti del panorama musicale sardo. Vincitori del Premio Andrea Parodi nel 2011, i loro due precedenti lavori hanno incassato il consenso unanime di critica e pubblico. La loro musica è un inusuale mix di tradizione, improvvisazione di stampo jazz e canzone d’autore. In Cancionero propongono brani in catalano, in sardo, in castigliano ed in antico sefardita, per un’opera che sta avendo una distribuzione internazionale a cura di Felmay.



Dopo aver girato per festival tra Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Sardegna, il trio torna a casa, a Sassari, patria musicale e non solo di Nico Casu e Gianluca Dessì. Cancionero, lo dice il titolo, è una raccolta di canzoni in parte originali, scritte in sardo ed in catalano da Elva Lutza, alcuni classici dalla penna di Lluis Llach e di Bruno Lauzi e Stefano Rosso (tradotti in catalano dal poeta e drammaturgo Joan Casas Fuster), fino al folclore latinoamericano e ad alcune gemme tratte dal repertorio degli ebrei sefarditi, adattissime alle corde vocali ed alla verve interpretativa di Ester Formosa. Tutti i brani sono arrangiati da Dessì e da Casu, che firma anche due brani originali. Suonano per loro Riccardo Tesi all’organetto, Bruno Piccinnu dei Cordas et cannas alle percussioni ed una straordinaria sezione di fiati. Il sound, fra tempi dispari, trombe di matrice popolare e chitarre versatili, porta il marchio di fabbrica di Elva Lutza. Sul palco del Teatro Civico saranno accompagnati da Bruno Piccinnu alle percussioni.



