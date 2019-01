Condividi | M.P. 15:06 I lavori di riparazione sono iniziati il 31 dicembre. Il Comune ha affidato i lavori che costeranno 3 mila e 700 euro a una ditta specializzata che concluderà l´opera entro metà gennaio Via Sassari: via la ripristino del semaforo



PORTO TORRES - Via al ripristino del semaforo di via Sassari all'ingresso della città dove negli ultimi giorni si sono registrati due incidenti. I lavori di riparazione sono iniziati il 31 dicembre. Il Comune ha affidato i lavori a una ditta specializzata che concluderà l'opera entro metà gennaio.



L'azienda, individuata tramite il mercato elettronico di Sardegna Cat, il 31 dicembre ha svolto un primo intervento all'incrocio di via Sassari. È stato effettuato lo smontaggio delle lampade e alcune operazioni preliminari per il completo ripristino dell'impianto. I lavori costeranno circa tre mila e settecento euro e si concluderanno entro metà gennaio.



