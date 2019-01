Condividi | M.P. 0:19 Alimentava l’impianto pubblicitario installato di fronte la piazza della Renaredda. Ma i vandali nella notte tra sabato e domenica hanno pensato bene di smantellarlo staccando la parte superiore della centralina Renaredda: impianto elettrico nel mirino dei vandali



PORTO TORRES - Alimentava l’impianto pubblicitario installato di fronte la piazza della Renaredda, in prossimità della pista ciclabile. Ma i vandali nella notte tra sabato e domenica hanno pensato bene di smantellarlo staccando la parte superiore della centralina e lasciando scoperti i fili.



Un gesto vandalico compiuto nell’oscurità per puro divertimento senza considerare le conseguenze e i danni arrecati ad una struttura utile ad alimentare il monitor che riproduce immagini pubblicitarie ad intermittenza. Secondo una prima ricostruzione sono stati forzati prima il coperchio della cabina e successivamente sono stati danneggiati alcuni cavi.



Sono sempre più frequenti gli atti vandalici messi in atto nella notte da ignoti, difficili da identificare per la mancanza di telecamere e strumenti di videosorveglianza in città che potrebbero funzionare da deterrente per coloro che per noia o per semplice divertimento spesso aggrediscono beni pubblici e privati. Il tema verrà affrontato nella commissione Attività Produttive convocata per giovedì 3 gennaio.