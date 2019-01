Condividi | Red 11:09 «Porteremo avanti tutti i progetti che abbiamo in programma di finanziare e realizzare: la bonifica di Bagnoli e de La Maddalena, la Sassari-Olbia, l’autostrada Catania-Ragusa», ha dichiarato il ministro per il Sud Lezzi: tanti interventi per il Sud



OLBIA - «Per il sud abbiamo inserito diverse misure, a partire dalla la quota ordinaria degli investimenti statali al 34percento, allargata anche per Anas ed Rfi. Questa quota spetta al Mezzogiorno, in quanto qui vive il 34percento della popolazione italiana, ma la cifra precedentemente destinata al sud era inferiore al 29percento».



«Abbiamo scritto una legge chiara, in modo tale che ci siano anche tutti gli adeguati strumenti di monitoraggio per verificare l’applicazione del 34percento». Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi nel corso di una diretta pubblicata sulla sua pagina Facebook.



«Abbiamo rifinanziato il Fondo sviluppo e coesione con 4miliardi di euro in cinque anni. Qualcuno, a questo proposito, ha parlato di tagli al Fondo, ma non è vero: si tratta solo di rimodulazioni tra cassa e competenza e quindi porteremo avanti tutti i progetti che abbiamo in programma di finanziare e realizzare: la bonifica di Bagnoli e de La Maddalena, la Sassari-Olbia, l’autostrada Catania-Ragusa, in Calabria sicuramente a inizio anno avvieremo un Contratto istituzionale di sviluppo per una strada comunale in provincia di Cosenza e lì parlerò con i sindaci per eventuali altri interventi», conclude il ministro.



