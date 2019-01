Condividi | A.S. 10:29 C´è la determina dirigenziale datata 31 dicembre che impegna concretamente il Comune di Alghero nel futuro pedagogico, sanitario e ricreativo dei due minori orfani di madre dopo l´uxoricidio che il 23 dicembre ha scosso l´intera comunità Dopo-Michela: il Comune impegna 25mila euro



ALGHERO - 25mila euro. E' questo il primo stanziamento deliberato dal Comune di Alghero in favore dei due minori, figli di Michela, la mamma di 40 anni tragicamente ammazzata dal marito all'interno della sua casa, nel popoloso quartiere di Sant'Agostino la mattina del 23 dicembre.



Una reazione immediata e concreta quella assicurata dal Comune, che insieme al Banco di Sardegna, associazioni ed enti privati, ha prontamente espresso la volontà di voler contribuire fattivamente al futuro dei bambini di 8 e 12 anni. In tempo di record l'Amministrazione ha così deliberato la costituzione di un Comitato di garanzia e l'apertura di un conto corrente dedicato, promuovendo la sottoscrizione di un contributo di cittadinanza col quale poter garantire, senza soluzione di continuità, gli interventi di natura sanitaria, pedagogica, ricreativa e per la cura psicologica dei minori.



Al fondo, che potrà essere implementato spontaneamente da donazioni liberali, contribuisce anche il Banco di Sardegna ed è aperto a quanti vorranno e potranno aiutare la famiglia di Michela per garantire loro un nuovo futuro. In questi giorni la città ha fatto sentire tutta la vicinanza alla famiglia della sfortunata mamma, mettendo in campo tanti gesti di concreta solidarietà.