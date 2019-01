Condividi | S.O. 11:55 Gran fermento in tutti i partiti in previsione delle elezioni regionali di febbraio. Fibrillazioni per la costruzione delle liste. Ad Alghero spunta la seconda pretendente Dem: è l´ex assessore allo Sviluppo economico della Giunta Lubrano. Forza Italia come nel 2014. In campo gli ex assessori comunali Tanchis e Cherchi Sorprese e conferme verso Cagliari

ALGHERO - Tutti in corsa per Cagliari, ultimi giorni per tentare la candidatura per un posto nel parlamentino di via Roma. Quando mancano ormai solo i via libera ufficiali delle rispettive direzioni provinciale e regionale (la prima scadenza della presentazione delle liste è fissata per il 3 gennaio), giochi quasi chiusi nel Partito democratico di Alghero per le candidature. Al confermatissimo Raimondo Cacciotto, già in campo e molto attivo da diverse settimane, si potrebbe aggiungere la candidatura di Alma Cardi.



L'ex assessore allo Sviluppo Economico della Giunta Lubrano sarebbe la figura su cui punta il coordinamento cittadino di via Mazzini. Manca solo l'ufficialità, ma al netto di sempre possibili colpi di scena dell'ultimo minuto, sarà lei a rappresentare il mondo femminile Dem ad Alghero. Altre tre candidature di servizio potrebbero essere quelle di Massimiliano Lepri per Fortza Paris, Natacha Lampis nel polo identitario di Autodeterminatzione e Patricia Petretto in Energie per l'Italia.



Meno complicata la situazione negli altri movimenti e partiti. Non cambierà niente in Forza Italia che punterà ancora su Marco Tedde e Laura Giorico, già in corsa nel 2014, mentre è la Lega di Matteo Salvini a contrapporre a destra l'incomodo Michele Pais. Sarà invece Alberto Zanetti a rappresentare l'anima dei Riformatori Sardi nella coalizione di Centrodestra a sostegno di Christian Solinas, mentre il Psd'Az potrebbe puntare su Mario Conoci o Tore Pintus. Con tutta probabilità sarà la consigliera comunale Giusy Piccone invece a rappresentare Campo progressista.



In pole position anche Maria Grazia Salaris tentata dalla lista dei Fratelli d'Italia, mentre è confermatissima per il Movimento 5 Stelle Nadia De Santis. Altri due ex amministratori locali in procinto di comporre lo scacchiere di Massimo Zedda nell'Upc e del PdS con Paolo Maninchedda, sono Gianni Cherchi e Gavino Tanchis, mentre Umberto Borlotti sosterrà il progetto Sardi Liberi di Mauro Pili presidente.



Nessuna conferma invece su chi rappresenterà le liste civiche annunciate a sostegno di Massimo Zedda Presidente, il sindaco di Cagliari che attualmente incassa in tutti i territori il gradimento maggiore tra i pretendenti alla successione di Francesco Pigliaru. Nonostante il pressing infatti, appare sempre più difficile strappare la disponibilità del sindaco Mario Bruno, ma non è escluso che possa scendere in campo qualche altra personalità di prim'ordine riconducibile al territorio di Alghero.



