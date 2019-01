Condividi | S.O. 18:13 Agli inizi di dicembre nel mirino era finito il sindaco del paese, Francesco Giuseppe Furriolu: in quel caso i malviventi avevano tentato di incendiare il portoncino d´ingresso della sua abitazione Spari a Esporlatu, nuovo attentato



SASSARI - Nuovo attentato a Esporlatu, nel Sassarese. Ignoti hanno sparato contro le telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza. Esattamente come accaduto lo scorso 6 dicembre, infatti, qualche balordo ha preso di mira le telecamere poste all'ingresso del paese, all'incrocio tra Esporlatu, Burgos e Bottidda. Agli inizi di dicembre nel mirino era finito il sindaco del paese, Francesco Giuseppe Furriolu: in quel caso i malviventi avevano tentato di incendiare il portoncino d'ingresso della sua abitazione. Commenti SASSARI - Nuovo attentato a Esporlatu, nel Sassarese. Ignoti hanno sparato contro le telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza. Esattamente come accaduto lo scorso 6 dicembre, infatti, qualche balordo ha preso di mira le telecamere poste all'ingresso del paese, all'incrocio tra Esporlatu, Burgos e Bottidda. Agli inizi di dicembre nel mirino era finito il sindaco del paese, Francesco Giuseppe Furriolu: in quel caso i malviventi avevano tentato di incendiare il portoncino d'ingresso della sua abitazione.