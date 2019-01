Condividi | S.O. 19:40 Salvatore Bussu deposita il logo contenente un giubbotto catarifrangente e una striscia tricolore presso l´ufficio brevetti e marchi del Mise. Già candidato senza successo alle Regionarie sarde, era il grande antagonista dell´establishment locale del partito grillino Lascia i 5 Stelle e indossa il Gilet: è algherese



ALGHERO - Parte dalla Sardegna, precisamente da Alghero, l'avventura italiana dei "Gilet gialli". Con lo stesso spirito del movimento che in Francia ha messo sottosopra il paese e lotta contro il caro carburante. Qualche settimana fa, esattamente il 10 dicembre, è stato depositato il logo contenente un giubbotto catarifrangente e una striscia tricolore presso l'ufficio brevetti e marchi del Ministero.



Proprietario è l'algherese Salvatore Bussu, 49 anni, originario del Nuorese, ex attivista del Movimento 5 Stelle ad Alghero e grande antagonista dell'establishment locale del partito grillino rappresentato dai due consiglieri comunali. Tanto da essere stato molto critico in passato con i suoi portavoce, fino a portare avanti la candidatura alla Presidenza della Regione sulla piattaforma Rousseau alle ultime Regionarie sarde fuori dal gruppo ufficiale.



Lasciato il vecchio partito fondato da Beppe Grillo e Gianluigi Casaleggio dove ha militato dal 2009, Salvatore Bussu pensa a strutturare il nuovo partito politico. «Il M5S che conosco io non esiste più, ha abbandonato i cittadini. Come Gilet gialli cercheremo di portare avanti alcuni temi cari al vecchio Movimento, ma le nostre non saranno istanze fantasiose o populiste» ha precisato all'Adnkronos.



Nella foto d'archivio: Salvatore Bussu in un recente banchetto firme di Alghero