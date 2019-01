Condividi | S.O. 13:05 Tragedia a Bancali negli ultimi giorni: morto un uomo di 37anni in circostanze sospette. Disposta l'autopsia. Era originario di Alghero e aveva diversi precedenti di polizia 37enne algherese muore in carcere



ALGHERO - Un uomo algherese, con precedenti di polizia, è morto negli scorsi giorni nel carcere di Bancali a Sassari. Sale così a 149 il numero dei “morti in carcere” del 2018 negli istituti penitenziari italiani, di cui 68 suicidi.



Il detenuto di Alghero, di 37 anni, è stato trovato morto nella sua cella dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il giorno della vigilia di Natale aveva trascorso qualche ora fuori dall’Istituto Penitenziario, grazie ad un permesso premio concessogli dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari. Sul suo corpo sarà effettuata l'autopsia.



Nelle ultime ore si era sparsa la notizia circa un'altra presunta tragedia, sempre avvenuta a Bancali. La denuncia circa le condizioni carcerarie, era arrivata da Emilio Enzo Quintieri, già consigliere Nazionale Radicali Italiani, che parlava di un suicidio riguardante un 31enne. Notizia smentita dal coordinatore regionale della FP CGIL Polizia Penitenziaria, Sandro Atzeni.