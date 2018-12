Condividi | Red 17:16 Questa mattina, il primo cittadino di Sassari Nicola Sanna ha voluto salutare le Forze dell’ordine e ringraziarle per l’impegno che ogni anno dedicano al mantenimento della sicurezza in città I saluti del sindaco alle Forze dell’ordine



SASSARI - Questa mattina (lunedì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha voluto salutare le Forze dell’ordine e ringraziarle per l’impegno che ogni anno dedicano al mantenimento della sicurezza in città. La visita in Questura, alla Caserma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Comando della Polizia municipale, ai Vigili del fuoco ed al Corpo forestale è stata un’occasione per rinnovare il legame tra le Istituzioni cittadine e le Forze dell'ordine che, ogni giorno, garantiscono la loro presenza sul territorio.



Il ringraziamento per l’anno appena trascorso e l’augurio per quello che sta per cominciare si sono uniti al pensiero per quanti saranno in servizio nella notte di Capodanno, per assicurare ai cittadini di vivere in tranquillità i festeggiamenti di San Silvestro. «Svolgete un compito fondamentale per Sassari - ha detto il primo cittadino - un impegno che rinnovate di anno in anno, nelle attività ordinarie come in quelle straordinarie. E in conclusione di un anno che vi ha visti impegnati, insieme ai tanti volontari che scelgono di coadiuvarvi, voglio ringraziarvi, a nome mio e della città, per l’impegno costante». Commenti SASSARI - Questa mattina (lunedì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha voluto salutare le Forze dell’ordine e ringraziarle per l’impegno che ogni anno dedicano al mantenimento della sicurezza in città. La visita in Questura, alla Caserma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Comando della Polizia municipale, ai Vigili del fuoco ed al Corpo forestale è stata un’occasione per rinnovare il legame tra le Istituzioni cittadine e le Forze dell'ordine che, ogni giorno, garantiscono la loro presenza sul territorio.Il ringraziamento per l’anno appena trascorso e l’augurio per quello che sta per cominciare si sono uniti al pensiero per quanti saranno in servizio nella notte di Capodanno, per assicurare ai cittadini di vivere in tranquillità i festeggiamenti di San Silvestro. «Svolgete un compito fondamentale per Sassari - ha detto il primo cittadino - un impegno che rinnovate di anno in anno, nelle attività ordinarie come in quelle straordinarie. E in conclusione di un anno che vi ha visti impegnati, insieme ai tanti volontari che scelgono di coadiuvarvi, voglio ringraziarvi, a nome mio e della città, per l’impegno costante».