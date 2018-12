Condividi | Mimmo Pirisi 15:23 L'opinione di Mimmo Pirisi Col Reis le famiglie sarde possono rimettersi in gioco



Un altro importante risultato è stato raggiunto, quasi 27mila famiglie sarde beneficiarie del Reis (Reddito di inclusione sociale) hanno visto accogliere la domanda e ora hanno la possibilità di mettersi in gioco. Il senso del Reis infatti è quello di favorire l’inclusione sociale a chi, a causa della crisi economica, è finito in una situazione di momentaneo disagio.



Nessuno verrà escluso, perché presenti le risorse della cifra di 44milioni e 325mila euro, che saranno distribuiti, monitorati dagli uffici regionali dell’Assessorato alla Sanità, comprese le cinquecento e piu domande pervenute dal Comune di Alghero grazie al lavoro incessante e continuo dell'Assessorato ai Servizi sociali coordinato dalla dottoressa Cavazzut,i che avranno cosi un contributo in una fase di momentanea difficoltà economica.



* capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Alghero