Elezioni regionali: si vota il 24 febbraio

ALGHERO – Venerdì, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ha firmato il decreto di indizione delle prossime Elezioni Regionali, che si terranno domenica 24 febbraio 2019. Il decreto verrà pubblicato sul Buras giovedì 10 gennaio, in contemporanea con l'affissione dei manifesti in tutti i 377 Comuni della Sardegna. Tra il terzo ed il quarto giorno successivo alla pubblicazione, i partiti o le coalizioni dovranno presentare simboli ed apparentamenti.