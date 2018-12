Condividi | Red 17:22 La finale ha visto la vittoria per 3-1 della squadra Pietrangeli sulla squadra Panatta. Nella finalina per il terzo e quarto posto, invece, netta vittoria per 4-1 della squadra Bertolucci contro la squadra Barazzutti Doppio a squadre a Maria Pia



ALGHERO - Grande chiusura del torneo a squadre di doppio, disputati sui campi del Tc Alghero. La finale ha visto la vittoria per 3-1 della squadra Pietrangeli sulla squadra Panatta. La squadra campione era composta dalle coppie Roberto e Marco Salis (1), Gaetano Zaami ed Andrea De Santis (2), Carlo Copersito e Gabriella Senatore (3), Michelina Useri e Francesca Carboni (4), Francesco Fiori e Dino Del Papa.



Nella finalina per il terzo e quarto posto, invece, netta vittoria per 4-1 della squadra Bertolucci contro la squadra Barazzutti. Per quanto riguarda i vincitori dei gruppi, la vittoria è andata alla coppia Copersito-Senatore, che hanno dominato il loro girone non perdendo neanche un set durante il torneo, chiudendo con 5 vittorie consecutive.



Al secondo posto generale, ma con meno differenza game. la coppia formata da Stefano Serra e Luciano Dettori. Adesso, l'attività sociale del Tc Alghero andrà avanti con il torneo a squadre di singolo, al via ad inizio febbraio 2019.



