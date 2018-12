Condividi | Red 16:02 Contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 127,6grammi di hashish, 67,7 di marijuana, 0,3 di eroina e 0,2 di cocaina. Otto persone segnalate alla Prefettura e quattro denunciate alla locale Autorità giudiziaria Droga nel Cagliaritano: finanzieri al lavoro



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi nel capoluogo e nella provincia. All’aeroporto di Elmas, i finanzieri hanno trovato un 26enne in possesso di un grammo di hashish.



A Cagliari, in Via del Fangario, i militari hanno trovato un 17enne in possesso di 5grammi di hashish ed un 30enne senegalese in possesso di un panetto di 100grammi della stessa sostanza. Nella stessa via, i baschi verdi ed i finanzieri di Muravera, dopo diversi controlli, hanno complessivamente trovato 6,2grammi di hashish, 2,4 di marijuana, 0,2 di eroina e 0,2 di cocaina in possesso di quattro assuntori di età compresa tra i diciotto ed i quarantasei anni, e di 6,6grammi di hashish e 60,7 di marijuana in possesso di tre persone (due 25enni ed un 24enne) intente allo spaccio. Nel quartiere di Sant’Elia, i militari hanno trovato un 27enne ed un 20enne in possesso, rispettivamente, di 2,7 e 1,3grammi di marijuana. Inoltre, nelle sterpaglie di una piazzetta, sono stati complessivamente rinvenuti, abbandonati da ignoti che si erano dati alla fuga alla vista dei militari, 8,10grammi di hashish e 0,1 di eroina.



In una piazza di Sarroch le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, abbandonati da ignoti, grammi 0,7 di hashish e 0,6 di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro, mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura e lo spacciatore senegalese con gli altri tre spacciatori, denunciati all'Autorità giudiziaria. Dall'inizio dell'anno, sono 373 le persone segnalate alla Prefettura, venticinque i denunciati e diciannove gli arrestati.