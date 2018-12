Condividi | M.C. 12:39 Sarà ricordata l’attività dei subacquei pescatori di corallo, che hanno frequentato dai primi anni cinquanta del secolo scorso i fondali del mare di Alghero e che hanno contribuito con il loro lavoro a far conoscere in tutto il mondo il corallo di Alghero Cap d´Any dels pescadors coi corallari



ALGHERO - Le associazioni Òmnium Cultural de l’Alguer, Lo Frontuni, Comitato Museo del Mare di Alghero, Consorzio del Porto di Alghero, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Associazione Nave Nuragica, Associació Vela Llatina e Storie di Alghero hanno organizzato per lunedì 31 dicembre alle ore 10. 30 in Piazza Civica, il “Cap d’any dels Pescadors de l’Alguer”.



Quest’anno sarà ricordata l’attività dei subacquei pescatori di corallo, che hanno frequentato dai primi anni cinquanta del secolo scorso i fondali del mare di Alghero e che hanno contribuito con il loro lavoro a far conoscere in tutto il mondo il corallo di Alghero. Alcuni di loro sono stati dei veri e propri pionieri dell’attività subacquea poiché per lavorare a profondità impensabili per quei tempi, hanno dovuto sperimentare nuove miscele di “aria” per le bombole e adattare o inventare le attrezzature necessarie, sostituendo, una volta vietati dalla legge, metodi di pesca distruttivi per l’ambiente marino come era, ad esempio, l’ingegno.



Sono circa 40 i subacquei pescatori di corallo che verranno ricordati il prossimo lunedì e per questa iniziativa sono stati invitati tutti coloro che sono in vita ed i familiari dei deceduti. Ad ognuno di loro verrà consegnato un attestato in algherese quale riconoscimento per l’importante attività svolta che, indirettamente, ha portato benefici anche alla città.



