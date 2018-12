Condividi | Red 18:26 Dal 2019, il Comune di Sassari, in accordo con Ambiente Italia-Cns Formula ambiente, avvierà un servizio di ritiro speciale per chi usufruisce della raccolta dei rifiuti porta a porta e ha esigenze particolari legate all´utilizzo di panni igienici Servizio speciale ritiro porta a porta



SASSARI - Dal 2019, il Comune di Sassari, in accordo con Ambiente Italia-Cns Formula ambiente, avvierà un servizio di ritiro speciale per chi usufruisce della raccolta dei rifiuti porta a porta e ha esigenze particolari legate all'utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Chi è interessato dovrà inviare una e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it, indicando nome, cognome, indirizzo ed i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio.