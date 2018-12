Condividi | Mariangela Pala 15:50 L´Anac nel corso del 2018 ha effettuato specifici controlli sull´attuazione della rotazione dei dirigenti registrando la “tendenza” da parte della pubbliche amministrazioni a non ottemperare Anticorruzione: Anac chiede la rotazione dei dirigenti



PORTO TORRES - Inadempiente sulla rotazione dei dirigenti come altri comuni, l'amministrazione comunale su richiesta dell'Anac - Autorità nazionale anticorruzione dovrà dare attuazione alla misura prevista dalla delibera del 21 novembre 2018. Il Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo come nuovo strumento per orientare il segretario comunale Mariuccia Cossu, quale responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la giunta, rispettivamente nella presentazione della proposta e nella adozione del Piano comunale triennale anticorruzione relativo al triennio 2019-2021. Un atto da aggiornare entro il 31 gennaio per il quale il consiglio comunale ha approvato la delibera di indirizzo predisposta sulla base del provvedimento dell’Anac la quale ha sottolineato le inadempienze dei comuni sulla rotazione dei dirigenti.



In particolare l’Anac ha chiesto di monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della rotazione cosiddetta “straordinaria”, anche in considerazione del fatto che la stessa Autorità nazionale anticorruzione, nel corso del 2018 ha effettuato specifici controlli sull'attuazione di questa misura registrando la “tendenza” da parte della pubbliche amministrazioni a non ottemperare e pertanto ha rinnovato la richiesta di dare concreta attuazione all'istituto della rotazione. Critica l’opposizione sui ritardi nell’approvazione dell’atto e di una serie di procedure che nel corso dell’amministrazione non hanno avuto ancora seguito.



«Perché arriviamo alla fine dell’anno con una serie di emergenze ancora da approvare, - contesta il consigliere Costantino Ligas - dalla Forestazione al Piano anticorruzione, senza trascurare le 49 famiglie che attendono in strada di poter entrare in possesso degli alloggi a canone sostenibile. Mi chiedo perché quegli atti non hanno concluso ancora la loro procedura? Che cosa ha impedito all’amministrazione dopo tre anni e mezzo di poter consegnare le case a queste persone in difficoltà? Si registrano tanti ritardi nell’erogazione dei servizi sociali, nella realizzazione del centro di aggregazione sociale, ritardi cronici su tutto e non capisco perché alcune cose viaggiano e altre no, seppure qualche dirigente dice che non c’è un’emergenza su molti servizi». Sulla stessa linea il consigliere comunale Davide Tellini.



«Credo che qui sia in corso una immediata rotazione dei dirigenti perché altrimenti non si spiega l’urgenza di approvare questo atto, considerando che negli ultimi due anni gli uffici sono poco rispondenti alle esigenze dei cittadini»,sottolinea Tellini «dall’ufficio anagrafe all’ufficio ambiente, per non parlare di quello alle manutenzioni e lavori pubblici, ci sono interi settori interessati da carenze di personale croniche che generano disservizi dovuti anche all’inefficienza di alcuni dirigenti che invece sono stati premiati con un 10 per cento in più della retribuzione». Commenti PORTO TORRES - Inadempiente sulla rotazione dei dirigenti come altri comuni, l'amministrazione comunale su richiesta dell'Anac - Autorità nazionale anticorruzione dovrà dare attuazione alla misura prevista dalla delibera del 21 novembre 2018. Il Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo come nuovo strumento per orientare il segretario comunale Mariuccia Cossu, quale responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la giunta, rispettivamente nella presentazione della proposta e nella adozione del Piano comunale triennale anticorruzione relativo al triennio 2019-2021. Un atto da aggiornare entro il 31 gennaio per il quale il consiglio comunale ha approvato la delibera di indirizzo predisposta sulla base del provvedimento dell’Anac la quale ha sottolineato le inadempienze dei comuni sulla rotazione dei dirigenti.In particolare l’Anac ha chiesto di monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della rotazione cosiddetta “straordinaria”, anche in considerazione del fatto che la stessa Autorità nazionale anticorruzione, nel corso del 2018 ha effettuato specifici controlli sull'attuazione di questa misura registrando la “tendenza” da parte della pubbliche amministrazioni a non ottemperare e pertanto ha rinnovato la richiesta di dare concreta attuazione all'istituto della rotazione. Critica l’opposizione sui ritardi nell’approvazione dell’atto e di una serie di procedure che nel corso dell’amministrazione non hanno avuto ancora seguito.«Perché arriviamo alla fine dell’anno con una serie di emergenze ancora da approvare, - contesta il consigliere Costantino Ligas - dalla Forestazione al Piano anticorruzione, senza trascurare le 49 famiglie che attendono in strada di poter entrare in possesso degli alloggi a canone sostenibile. Mi chiedo perché quegli atti non hanno concluso ancora la loro procedura? Che cosa ha impedito all’amministrazione dopo tre anni e mezzo di poter consegnare le case a queste persone in difficoltà? Si registrano tanti ritardi nell’erogazione dei servizi sociali, nella realizzazione del centro di aggregazione sociale, ritardi cronici su tutto e non capisco perché alcune cose viaggiano e altre no, seppure qualche dirigente dice che non c’è un’emergenza su molti servizi». Sulla stessa linea il consigliere comunale Davide Tellini.«Credo che qui sia in corso una immediata rotazione dei dirigenti perché altrimenti non si spiega l’urgenza di approvare questo atto, considerando che negli ultimi due anni gli uffici sono poco rispondenti alle esigenze dei cittadini»,sottolinea Tellini «dall’ufficio anagrafe all’ufficio ambiente, per non parlare di quello alle manutenzioni e lavori pubblici, ci sono interi settori interessati da carenze di personale croniche che generano disservizi dovuti anche all’inefficienza di alcuni dirigenti che invece sono stati premiati con un 10 per cento in più della retribuzione».