video 11:01 Femminicidio, folla in Cattedrale Troppo piccola la Cattedrale di Santa Maria per contenere tutti gli algheresi in occasione del rito funebre per Michela, la mamma di 42 anni tragicamente strangolata la mattina del 23 dicembre dal marito, nella sua casa nel quartiere di Sant´Agostino. I funerali sono celebrati dal Vescovo Mauro Maria Morfino e la città di Alghero, per l´occasione, ha le bandiere a mezz´asta in segno di lutto e cordoglio. Anche i negozi osservano fino alle ore 12.30 la chiusura. Le immagini con l´ingresso dei fedeli nella Chiesa di Santa Maria nel centro storico di Alghero