La Giunta regionale ha dato il via alla delibera che apre la strada alla strategia regionale. «Risultato importante dopo il proficuo confronto con il Ministero dell´Ambiente», ha dichiarato l´assessore Donatella Spano Sviluppo sostenibile: l´ok della Regione



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, ha approvato la delibera che apre la strada alla Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile. «Raggiungiamo questo importante risultato - commenta l’assessore - dopo aver partecipato al bando ministeriale, ottenuto i necessari finanziamenti e firmato l’accordo di condivisione del percorso». In base all’intesa sottoscritta il 4 dicembre con il Ministero dell’Ambiente, viene garantito alla Sardegna un supporto tecnico specializzato per la concreta realizzazione di tutte le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, in base al progetto esecutivo presentato dalla Regione autonoma della Sardegna, approvato dal Ministero e finanziato con 210mila euro.



«Con la delibera approvata, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile, viene delineato l’iter - spiega l’esponente della Giunta regionale - che porterà alla redazione della Strategia regionale, passo essenziale per rendere concreta l’idea di una crescita economica compatibile con la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente. Il documento indicherà il contributo della Regione Sardegna nella realizzazione degli obiettivi definiti dalla Strategia nazionale e dall’Agenda 2030, il nuovo paradigma per la crescita e lo sviluppo basato sull'integrazione di aspetti ambientali, economici e sociali. La Strategia regionale costituirà anche il riferimento indispensabile per definire le politiche di coesione in chiave 2030».



Per garantire la stretta cooperazione tra le strutture regionali nel processo di costruzione ed implementazione di questa azione, viene prevista una Cabina di regia istituzionale, che sarà coordinata dall’assessore Spano e che opererà attraverso un gruppo di lavoro interassessoriale. La definizione della Strategia dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento della società civile e, per questo, verrà costituito un Forum regionale per lo Sviluppo sostenibile quale spazio di informazione, ascolto, confronto e consultazione.



