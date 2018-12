Condividi | Red 8:21 I pubblici esercizi, esclusivamente per la serata di San Silvestro, potranno prorogare l´orario dei piccoli intrattenimenti musicali fino alle 4. La proroga è consentita anche ai titolari di circoli privati Sassari: proroghe e divieti per la notte di Capodanno



SASSARI – A Sassari, dalle 14 di lunedì 31 dicembre e fino alle 8 del primo gennaio 2019, saranno vietati il consumo itinerante, la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto riguarda tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell'intero territorio cittadino.



Sarà consentita soltanto la vendita e la somministrazione in contenitori di plastica o di carta. I pubblici esercizi, esclusivamente per la serata di San Silvestro, potranno prorogare l'orario dei piccoli intrattenimenti musicali fino alle 4. La proroga è consentita anche ai titolari di circoli privati.



