Alghero: niente vetro e lattina al porto

ALGHERO - Tutto pronto per il lungo Cap d'Any di Alghero. Divieto di consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattina, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, domenica 30, dalle 18 alle 24 e lunedì 31 dicembre, dalle 18 e fino alle 7 del primo gennaio 2019, nelle vie Catalogna, Eleonora d’Arborea, La Marmora (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Vittorio Emanuele), Piazza Civica, Bastioni Magellano e Via Garibaldi.



Sono le aree interessate dagli spettacoli “La Fura dels Baus” domenica, nello Scalo Tarantiello, lo spettacolo pirotecnico ed il concerto di fine anno per il “Cap d’Any” il 31 dicembre, nell’area Porto Molo di sottoflutto-Banchina Dogana.



E' questo il fulcro dell'ordinanza firmata oggi (venerdì) dal sindaco di Alghero Mario Bruno. Il divieto riguarda anche tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: per la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.