Cultura: Alghero ritorna nell´800



ALGHERO - Siamo agli sgoccioli. Mancano tre giorni all’evento in costume che l’anno scorso ha registrato il tutto esaurito al centro storico della città catalana. La versione invernale de “l’800 ad Alghero”, nata dalla grande passione per la storia dell’Associazione culturale “Itinerari nel tempo”, torna con una formula diversa ed innovativa. Il pubblico non sarà solo spettatore, ma potrà partecipare con i figuranti al “tableau vivant” che il gruppo di rivisitazione storica metterà in scena nella tre giorni a cavallo del nuovo anno. Da lunedì 31 dicembre, partiranno le passeggiate ed i balli fino al 2 gennaio, quando lo scoccare della mezzanotte sancirà la chiusura spazio temporale e si ritornerà nell’anno 2019.



C’è ancora tempo per iscriversi e prenotare il proprio costume. Abili sarte hanno confezionato splendidi abiti, pomposi, eleganti, una manifattura perfetta ed una verosimiglianza con gli originali dell’epoca veramente straordinaria. Ma non ci sono solo le sfilate per il centro storico: chi si iscrive potrà partecipare alle lezioni di ballo, potrà unirsi alle visite guidate al Museo Manno, potrà partecipare alle conferenze o alle cene storiche. Altri spunti interessanti che il pubblico potrà seguire, li fornirà un giovane artigiano che mostrerà come nasce un tessuto di lino o cotone usando il telaio antico.



L’evento è pensato per essere seguito anche dalle famiglie con bambini piccoli: anche loro possono partecipare alle attività ludico ricreative, dai balli alle passeggiate. La location perfetta per questo salto nella storia è il Chiostro di San Francesco, nel cuore della città vecchia, da dove partiranno le danze. Ma i figuranti riempiranno il centro storico, come fossero abitanti normalissimi, e si concederanno al pubblico per le foto di rito. Per partecipare si può inviare una e-mail all'indirizzo web sini.wille@gmail.com o consultare la pagina Facebook di Itinerari nel tempo ed usare la messaggistica istantanea.



