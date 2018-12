Condividi | M.P. 15:16 Aspettando la rocker Gianna Nannini che sarà la grande protagonista del saluto al 2018 e il benvenuto al 2019, l´amministrazione e la Pro Loco di Castelsardo hanno disegnato un ricco cartellone Musica, teatro e fuochi d´artificio: Capodanno a Castelsardo



CASTELSARDO - Da Santo Stefano a San Silvestro con almeno uno spettacolo al giorno per accompagnare i turisti e i frequentatori del l'antico borgo dei Doria ad uno dei Capodanno più attesi nel panorama nazionale. Aspettando la rocker Gianna Nannini che sarà la grande protagonista del saluto al 2018 e il benvenuto al 2019, l'amministrazione e la Pro Loco di Castelsardo hanno disegnato un ricco cartellone, che è iniziato il 16 con i mercatini di Natale, curati anche dalle Amiche di piazza, e ha visto esibirsi il Coro di Nulvi e la ditta circense Vigliacci.



Venerdì 28 alle ore 21 nella chiesa di Santa Teresa arrivano “The Anointed Believers”, gruppo gospel di Atlanta che aggiunge alla forza delle voci anche il ritmo e i suoni degli strumenti. La formazione è composta da sette elementi: Michael Bolden (voce), Kenneth Bolden (voce), Sharmar Steven (voce), Ren Brown (voce), Demario Gresham (batteria e voce), Gavin Fanning (tastiere e voce) e Tevin Leaks (basso e voce). Sabato 29 in Piazza Nuova doppio spettacolo alle 17 e alle 18 c'è Federico Bassi in “Solo con Luna” show di clownerie e acrobatica sul filo, un progetto che utilizza acro-yoga, acrobalance, danza e funambolismo, con una peculiare struttura a mezza-luna che bilancia una corda tesa.



Domenica 30 dicembre sempre in Piazza Nuova, alle 18 Shedan Fire Theatre, al secolo Sheila Suozzi e Daniele Migheli, propongono “Saman”, uno spettacolo di Teatro/ Fuoco dove raccontano una pratica sciamanica esistente fin da tempi antichissimi presente anche nella cultura della Sardegna, dove uno sciamano attraverso un rituale mistico richiama a se uno spirito nato dal fuoco che gli tramanderà la sua conoscenza. Il tutto caratterizzato da scenografie ,costumi, musiche, danze ed ovviamente effetti pirotecnici.



