Lutto: camera ardente e funerali

Dalle 11 di questa mattina il feretro di Michela sarà a disposizione per l'estremo saluto presso la Sala Parrocchiale del Santissimo Nome di Gesù. Sabato i funerali in Cattedrale officiati dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa. Le parole di Don. Curcu in occasione della marcia silenziosa svoltasi ad Alghero



ALGHERO - Lutto cittadino ad Alghero nella giornata di sabato, con attività commerciali e negozi chiusi in concomitanza con il funerale in programma in Cattedrale. Il rito sarà presieduto dal Vescovo della Diocesi, Mauro Maria Morfino (ore 10.30).



Dalle ore 11 di questa mattina (venerdì) il feretro sarà a disposizione per l’estremo saluto. La camera ardente è allestita presso la Sala Parrocchiale del Santissimo Nome di Gesù, nella chiesa del quartiere dove Michela insieme ai suoi figli. «Tutti possiamo cambiare» le parole di don Curcu in occasione della marcia silenziosa [



La mamma 40enne è volata in cielo lo scorso 23 dicembre per mano del suo assassino, lasciando la comunità algherese attonita e sconvolta. Città e istituzioni che hanno preso in carico il futuro dei bambini attivando una solidarietà diffusa che si sta manifestando forte tra i cittadini, le imprese e le associazioni.



Tutti potranno contribuire al futuro dei bambini, di seguito gli estremi del fondo intestato al Comune di Alghero: IBAN IT87S0101584899000070688228. Causale: Un futuro per i bambini di Michela.