L´isola dell´Asinara resterà senza luce per alcune ore. Domani, venerdì 28 dicembre per lavori di manutenzione agli impianti Enel sarà sospesa l'erogazione di energia elettrica Manutenzioni all´Asinara: venerdì stop energia elettrica



PORTO TORRES - L'isola dell'Asinara resterà senza luce per alcune ore. Lo ha annunciato Enel distribuzione comunicando che domani, venerdì 28 dicembre per lavori di manutenzione agli impianti sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica alle utenze ricadenti nel territorio “Isola dell’ Asinara – Comune di Porto Torres”, dalle ore 10 alle ore 16.30.



Durante i lavori l’erogazione potrà momentaneamente riprendere per eseguire delle prove tecniche. Enel invita gli utenti a non commettere imprudenze contando sul fatto che manca la corrente.



L'azienda, invita, inoltre ad adottare le dovute precauzioni per evitare danni a impianti più sensibili quali cancelli elettrici, sistemi di allarme, personal computers, apparecchi elettronici in genere, staccandoli fino alla definitiva ripresa del servizio. Le squadre opereranno in modo da portare a termine i lavori prima dell'orario previsto: in tal caso l'erogazione sarà ripristinata in anticipo senza ulteriore preavviso.