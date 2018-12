Condividi | A.S. 10:20 La showgirl sassarese ha trascorso nell’isola insieme al marito Brian Perri e alla figlia di 3 anni, Skyler Eva, il suo break invernale, prima di rientrare negli Stati Uniti. Tappa con visita al Presepe emozionale realizzato al Quarter di Alghero Natale algherese per Eli Canalis



ALGHERO - Vacanze natalizie nell'amata città di Alghero per Elisabetta Canalis. Quest’anno la "velina" più amata dagli italiani è tornata nella sua adorata terra, la Sardegna, per passare qualche giornata di ferie invernali in famiglia.



La showgirl sassarese ha trascorso nell’isola insieme al marito Brian Perri e alla figlia di 3 anni, Skyler Eva, il suo break invernale, prima di rientrare negli Stati Uniti. I tre hanno fatto casa negli ultimi giorni proprio in Riviera del Corallo, sui Bastioni.



Shopping a spasso per il centro storico, cene nei più tipici ristorantini e un passaggio a visitare il Presepe emozionale realizzato al Quarter, in Largo San Francesco, sempre più, meta di visitatori e turisti. Tappa anche a Cagliari per la coppia Canalis-Perri, avvistata nella boutique Donne Concept Store e nel cocktail bar del porto Hublot.