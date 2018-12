Condividi | Red 16:26 Le due rassegne, avviate tre mesi fa, concludono la prima parte della stagione teatrale 2018/2019, con otto diversi spettacoli portati in scena al Teatro Civico per un totale di ventuno repliche, che hanno ospitato 3500 spettatori, più di metà dei quali giovani e giovanissimi Il teatro di Alghero si scalda



ALGHERO - Trionfo per la prima parte delle rassegne teatrali proposte dalla Compagnia Teatro d’Inverno al Teatro Civico di Alghero. Si contano i primi traguardi per la rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco”, proposta per il progetto “Txt Teatro per tutti”, e per la rassegna “Sere d’Inverno”, che raccoglie gli spettacoli della compagnia algherese Teatro d’Inverno. Le due rassegne, avviate tre mesi fa, concludono la prima parte della stagione teatrale 2018/2019, con otto diversi spettacoli portati in scena al Civico di Alghero per un totale di ventuno repliche, che hanno ospitato 3500 spettatori, più di metà dei quali giovani e giovanissimi.



La Compagnia Teatro d’Inverno ha voluto accogliere in rassegna, titoli molto diversi l’uno dall’altro (dalla prosa al musical, da testi contemporanei a grandi classici, da monologhi a spettacoli musicali), per offrire un ampio ventaglio di proposte che potessero soddisfare diversi tipi di spettatori. Il 2019 comincerà con la seconda parte delle rassegne, che conta già numerosissime prenotazioni. La compagnia è al lavoro sui prossimi appuntamenti ed in particolare sta dedicando appassionata attenzione al fiore all’occhiello del suo repertorio: “Storia di un burattino”, lo spettacolo basato sul testo di Collodi, con musiche originali, che andrà in scena il 15 marzo 2019, alle 21 (per le scuole, il 12, 13, 14 e 15 marzo, alle 10.30)



Da sottolineare anche il grande lavoro portato avanti dagli insegnanti delle scuole cittadine che, con grande impegno, promuovono la partecipazione delle loro classi agli eventi di teatro didattico. Il prossimo spettacolo proposto per le scuole sarà "Droga, punto", raccolta di interventi coreografici, musicali e recitati dedicati alla sensibilizzazione contro le dipendenze. Una performance a tema, che vedrà coinvolti direttamente anche i ragazzi delle classi di recitazione e danza della scuola Centro studi Ichnu, così da stabilire un canale di comunicazione ed identificazione tra i ragazzi sul palco ed i ragazzi nel pubblico. Lo spettacolo per le scuole sarà portato in scena il 18 gennaio 2019, alle 10.30 (la replica aperta al pubblico sarà alle 21). Un così positivo riscontro evidenzia che Alghero è indubbiamente una città che ha grande fame di cultura e teatro e questo non può che essere motivo di orgoglio. Per ulteriori informazioni e prenotazioni riguardo tutti gli spettacoli, la Compagnia Teatro d'Inverno risponde al 388/5721808, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.