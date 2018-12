Condividi | Red 14:51 Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha emesso l´ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino nella giornata di sabato e l’esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere abbrunate o a mezz’asta. Sabato mattina, infatti, si terranno i funerali di Michela Fiori, nella Cattedrale di Santa Maria Lutto cittadino per i funerali di Michela



ALGHERO - Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha emesso l'ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino nella giornata di sabato 29 dicembre e l’esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere abbrunate o a mezz’asta. Sabato, infatti, si terranno i funerali di Michela Fiori, nella Cattedrale di Santa Maria, alle 10.30.



«Considerato che l’Amministrazione comunale, interpretando e raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, stringendosi intorno al dolore dei figli e della famiglia Fiori», scrive il primo cittadino nel dispositivo che ordina il lutto cittadino. L'ordinanza contiene l'invito ad osservare nei luoghi di lavoro una pausa di silenzio durante le esequie, che si terranno dalle 10.30 alle 12.30



Inoltre, agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi ad abbassare le serrande nelle stesse due ore. Ed ancora, alla cittadinanza, Istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di ogni genere di attività a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, e comunque rispettando anche il silenzio nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 12.30.