Condividi | Red 10:09 Sabato sera, lo scrittore algherese, con il musicista Quirico Solinas si esibiranno nel reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri”, nella sala della Biblioteca comunale Cultura: Massimiliano Fois a Bono



ALGHERO - Dopo l'esordio ad Alghero e le serate di Santa Maria La Palma, Bosa ed Oristano, sabato 29 dicembre, alle 18.30, nella sala della Biblioteca Comunale di Bono, in Via Colle San Raimondo, lo scrittore Massimiliano Fois ed il musicista Quirico Solinas si esibiranno nel reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress). Continua così il tour sardo delle rappresentazioni, che da gennaio vedranno il reading a Pattada, Orotelli, Olmedo e, a febbraio, ancora una volta ad Alghero.



L'ingresso al reading è gratuito. Lo scrittore algherese, reduce dalla partecipazione alla fiera del libro di Roma “Più libri più liberi”, attualmente lavora a tre nuovi saggi storici ed alla cura di due nuove mostre storico documentarie.



Nella foto: Massimiliano Fois Commenti ALGHERO - Dopo l'esordio ad Alghero e le serate di Santa Maria La Palma, Bosa ed Oristano, sabato 29 dicembre, alle 18.30, nella sala della Biblioteca Comunale di Bono, in Via Colle San Raimondo, lo scrittore Massimiliano Fois ed il musicista Quirico Solinas si esibiranno nel reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress). Continua così il tour sardo delle rappresentazioni, che da gennaio vedranno il reading a Pattada, Orotelli, Olmedo e, a febbraio, ancora una volta ad Alghero.L'ingresso al reading è gratuito. Lo scrittore algherese, reduce dalla partecipazione alla fiera del libro di Roma “Più libri più liberi”, attualmente lavora a tre nuovi saggi storici ed alla cura di due nuove mostre storico documentarie.Nella foto: Massimiliano Fois