Alghero sud cerca i suoi candidati

ALGHERO - Archiviata con successo la quarta Assemblea del quartiere Alghero sud, svoltasi nel Salone della Mercede, con l'intervento del sindaco Mario Bruno e dell'intera Giunta comunale, nella quale sono stati dibattuti i temi della quattro corsie della Statale Sassari-Alghero, la situazione dell'aeroporto, la raccolta differenziata del quartiere ed il bilancio dell'attività del Comitato nei primi tre anni di vita. Il lavoro del Consiglio direttivo è ora incentrato sulla ricerca di venticinque candidati che partecipino alle votazioni per la formazione del nuovo Direttivo.



Infatti il 19 gennaio 2019 scade, a norma di Statuto, il primo Consiglio direttivo del Comitato di quartiere Alghero sud, organismo che si era riunito per la prima volta il 19 gennaio 2016. Ora, si cercano entro domenica 6 gennaio i candidati, dai quali, durante le votazioni fissate per sabato 19, scaturirà il nuovo Consiglio direttivo, formato da undici membri, che guiderà il Comitato fino al 2021. Nella prima riunione, gli undici più votati eleggeranno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. I punti raccolta adesione nel quartiere sono quattro: Red passion (Via Gramsci 2), Civico 59 (Via Kennedy 59), Elettronica Palomba (Via Sassari 166) ed Open Sardinia (Via Giovanni XXIII 38). Chiunque risieda nel quartiere può recarsi negli esercizi commerciali, compilare un modulo e fare richiesta per candidarsi a ricoprire la carica di membro del Comitato. Sarà poi contattato per una riunione operativa.



Il bilancio del Consiglio direttivo uscente, presieduto da Giuseppe Mancino, è positivo. Dalla eliminazione di vecchi pali sul marciapiede (per poter liberare il passaggio dei pedoni) alla bonifica di sterrati interclusi abbandonati da anni, dalla bitumazione di Via Perpignan ed altre vie vicine alla partecipazione alla gara per l'assegnazione di un locale pubblico da destinare a sede del Comitato, dalla collaborazione per la partenza del 100esimo Giro d'Italia alla collaborazione per l'Alghero-Scala Piccada. Inoltre, in tre anni di attività, Alghero Sud ha realizzato sei escursioni nel territorio della Sardegna, nell'ambito del progetto "Conoscere e viaggiare insieme", tre serate musicali a Lo Quarter, molteplici incontri con l'Amministrazione comunale di Alghero, sette cene di lavoro, due incontri con il comandante dei Vigili urbani, un annullo postale ed altre iniziative. Mancino porge «un sentito ringraziamento sia ai membri del Comitato, sia alle Istituzioni, sia a tutti coloro che hanno dato il loro contributo e sono tanti. L'augurio è di trovare venticinque persone che abbiano voglia di continuare l'esperienza sin qui maturata e di impegnarsi per il bene comune del quartiere Alghero sud».