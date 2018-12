Condividi | Red 23:33 Vittoria autoritaria degli uomini del coach Vincenzo Esposito sulla Vl Pesaro nel match valido per la 12esima giornata del campionato Lba. 114-73, nuovo record per la Dinamo Sassari Il Banco torna a sorridere: battuta Pesaro



SASSARI - Il Banco torna a sorridere: battuta Pesaro. Vittoria autoritaria degli uomini del coach Vincenzo Esposito sulla Vl Pesaro nel match valido per la 12esima giornata del campionato Lba. 114-73, nuovo record per la Dinamo Sassari.



Esposito manda in campo Smith, Bamforth, Pierre, Thomas e Cooley, Pesaro risponde con Blackmon, McCree, Artis, Monaldi e Mockevicius. I primi punti portano la firma di Smith dai 6,75, Pesaro apre le danze con due canestri di Blackmon. Sassari bombarda con Bamforth ed un Pierre tuttofare: il giocatore canadese conduce i suoi con energia a rimbalzo. Il Banco chiude un break di 6-0, Pesaro si sblocca con il 3+1 di McCree. Break di 4punti firmato Thomas, Cooley e Bamforth allungano e la prima frazione si chiude 28-14. Nella seconda, Pierre conduce il Banco sul +17, ma Pesaro non ci sta e firma un break positivo di 1-8, che riporta la Vl sotto la doppia cifra di svantaggio. Reazione sassarese con Thomas, Pierre e Magro: il Banco chiude il primo tempo 47-30.



Al rientro dall'inervallo lungo, i sassaresi dilagano siglando un terzo quarto da 33-16, trainati da Smith, Polonara, Spissu e Bamforth. I biancoblu si portano a +37, Pesaro prova ad accorciare, ma il Banco scappa via (80-46). Gli uomini di coach Esposito continuano la loro corsa e scrivono il +46, la Vuelle prova a fermare l’emorragia ed accorciare il divario, ma finisce 114-73.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-VL PESARO 114-73:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 13, Chessa, Smith 18, Bamforth 11, Devecchi 3, Magro 2, Pierre 14, Gentile 11, Thomas 16, Polonara 11, Diop, Cooley 15. Coach Vincenzo Esposito.

VL PESARO: Blackmon 15, McCree 16, Artis 18, Murray 11, Conti, Giunta, Tognacci, Ancellotti, Monaldi 3, Shashkov, Zanotti, Mockevicius 10. Coach Massimo Galli.

PARZIALI: 28-14, 47-30, 80-46.



