Condividi | Red 19:21 Eliminate le infiltrazioni nella struttura sassarese, con la deviazione della condotta. Avviate le procedure per l´assunzione di nuovo personale Riparato il pluviale nel tunnel per la Radioterapia



SASSARI - Un pluviale di scarico intasato, e adesso riparato, è stato la causa di alcune infiltrazioni nel tunnel che, sotto il Palazzo Bompiani, conduce alla Radioterapia. «Il fenomeno - fa sapere l'Ufficio tecnico dell'Aou di Sassari - risale a circa due settimane. Gli operai sono intervenuti deviando il pluviale, così da non farlo passare nell'area del tunnel, e risolvendo l'inconveniente. In occasione dell'ultima pioggia, dopo la riparazione, il fenomeno non si è più presentato».



«Per un intervento risolutivo, però – aggiungono i tecnici – potrebbe essere necessario spostare le tubazioni di condizionamento a servizio della Radioterapia e impermeabilizzare un tratto di copertura che si trova nel reparto all'intero del quale gli operai possono accedere soltanto quando l'acceleratore lineare è spento. Si tratta di lavori che dovranno essere concordati con la struttura di Palazzo Bompiani per ridurre al minimo il disagio degli utenti». Per quanto riguarda il personale tecnico di Radioterapia, la Direzione fa sapere che sono state avviate le procedure per l'assunzione del personale che sostituirà i tecnici i quali, nel frattempo, hanno scelto di essere stabilizzati in Ats. Commenti SASSARI - Un pluviale di scarico intasato, e adesso riparato, è stato la causa di alcune infiltrazioni nel tunnel che, sotto il Palazzo Bompiani, conduce alla Radioterapia. «Il fenomeno - fa sapere l'Ufficio tecnico dell'Aou di Sassari - risale a circa due settimane. Gli operai sono intervenuti deviando il pluviale, così da non farlo passare nell'area del tunnel, e risolvendo l'inconveniente. In occasione dell'ultima pioggia, dopo la riparazione, il fenomeno non si è più presentato».«Per un intervento risolutivo, però – aggiungono i tecnici – potrebbe essere necessario spostare le tubazioni di condizionamento a servizio della Radioterapia e impermeabilizzare un tratto di copertura che si trova nel reparto all'intero del quale gli operai possono accedere soltanto quando l'acceleratore lineare è spento. Si tratta di lavori che dovranno essere concordati con la struttura di Palazzo Bompiani per ridurre al minimo il disagio degli utenti». Per quanto riguarda il personale tecnico di Radioterapia, la Direzione fa sapere che sono state avviate le procedure per l'assunzione del personale che sostituirà i tecnici i quali, nel frattempo, hanno scelto di essere stabilizzati in Ats.