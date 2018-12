Condividi | Red 20:24 Il sodalizio olmedese protagonista nel Campionato regionale Poomsae 2018, dove ha conquistato otto medaglie d´oro, sei d´argento ed otto di bronzo Pioggia di medaglie per il Taekwondo Olmedo



OLMEDO – Ancora uno straordinario risultato degli atleti dell’Asd Taekwondo Olmedo al Campionato regionale Poomse 2018, specialità forme, svoltosi al PalaSantoru di Sassari, riservato a tutte le categorie ed organizzato dal Comitato regionale Fita Sardegna, in collaborazione con la Fitness taekwondo Sassari. All’evento regionale hanno partecipato 280 atleti in rappresentanza di venticinque società sportive isolane. Il sodalizio olmedese ha ottenuto otto medaglie d'oro, sei d'argento ed otto di bronzo e, anche quest’anno, è stato quello con il maggior numero di atleti iscritti in gara: trentuno.



«Fine anno con un grande risultato, grazie alla determinazione di tutti i partecipante e la conferma dell’assoluto potenziale di talenti a disposizione nelle società olmedese, la quale continua costantemente nella crescita con l’ambizione di conseguire risultati sempre più importanti – dichiara il direttore tecnico Stefano Piras – dopo intense sedute di allenamento finalizzati maggiormente a migliorare la tecnica e le forme Poomse ci possiamo ritenere ampiamente soddisfatti ed fieri della grande prestazione, dei progressi e degli importanti risultati conseguiti dai giovani atleti impegnati al Campionato regionale Fita, conseguendo un bottino importante, portando a casa ventidue medaglie. Risultato che da continuità ai prestigiosi risultati conseguiti nel triennio 2016/2017/2018, nel quale i nostri atleti sono saliti sul podio per 254 volte conquistando: 99 medaglie d’oro, 78 d’argento e 77 di bronzo, risultati che devono riempire di orgoglio tutta la comunità olmedese e forniscono una forte motivazione a tutti i nostri atleti che con continuità ed incensante impegno negli allenamenti preparano al miglio le proprie gare».



Il titolo di campione regionale è stato conseguito da Aurora Zedde (categoria Esordiente/B 6anni, che conferma il titolo ottenuto nel 2017 con la quinta forma), Luca Mannu (Cadetti/B cinture rosse, atleta appartenente alla categoria Special olimpic-ParaTaekwondo ha conquistato il titolo con la settima forma), Emiliano Bubba (Cadetti/A, alla sua prima gara, con la prima forma), Alessandro D’Onofrio (Junior, con la prima forma), Ylenia Deriu (Junior, ha confermato il titolo 2017 con la settima forma), Noemi Sanna (Senior 2) e Sara Moro (Senior 1), atlete/genitori che hanno confermato il titolo regionale con la quinta forma, Angela Galleri (Master 1, alla prima esperienza, con la quinta forma).



Ancora tanti podi olmedesi, con l'argento per Sofia Oggiano (categoria Esordienti/B, con la terza forma), Angela Palomba (Esordienti/A, con la quinta forma), Giuseppe Cocco (Cadetti/A, con la prima forma), Ilenia Caria (Cadetti/B, con la terza forma), Salvatore Pala (Cadetti/B, con la settima forma), Benedetto Carbone (Master/1, con la settima forma) e le medaglie di bronzo per Giulia Sini e Martina Longo (Esordienti/B, con la prima forma), Sofia Porcu (Esordienti/A, con la prima forma), Michele Cadeddu (Cadetti/A, con la prima forma), Alessia Paba (Cadetti/A, con la quinta forma), Eleonora Maria Meloni (Cadetti/A, con la settima forma), Francesco Carta (Junior, con la terza forma) e Sonia Testoni (Master/2, con la settima forma). Buone anche le prestazioni di Noemi Volpe, Carolina Maresca e Carlo Calvisi (categoria Esordienti/B, alla loro prima gara), Fabrizio Moro (Esordienti/B), Marco Baldinu, Alessandro Tillocca, Matteo Piras e Francesco Ceccio (Cadetti/B).