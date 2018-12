Condividi | Red 14:24 Marcia silenziosa domani, da Porta Terra, per onorare la memoria di Michela, la 40enne mamma uccisa ieri da suo marito. Nell´occasione, sarà anche spento l’albero di Natale. Per la giornata dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino. L´Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare compatta Alghero in lutto, Natale al buio



ALGHERO - Marcia silenziosa domani, martedì 25 dicembre, giorno di Natale, alle 17, da Porta Terra, ad Alghero, per onorare la memoria di Michela, la 40enne mamma uccisa ieri da suo marito



Per la giornata dei funerali di Michela sarà proclamato il lutto cittadino. L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare compatta. Commenti ALGHERO - Marcia silenziosa domani, martedì 25 dicembre, giorno di Natale, alle 17, da Porta Terra, ad Alghero, per onorare la memoria di Michela, la 40enne mamma uccisa ieri da suo marito [LEGGI] . Nell'occasione, sarà anche spento l’albero di Natale.Per la giornata dei funerali di Michela sarà proclamato il lutto cittadino. L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare compatta.