La Pgs Don Bosco a Palazzo Ducale

SASSARI – Nei giorni scorsi, il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu hanno incontrato a Palazzo Ducale la Pgs Don Bosco. I ragazzi delle categorie Micro-micro, Micro, Pulcini ed Esordienti, accompagnati dal presidente Tore Vinci, da una rappresentanza dei mister e dalle famiglie, sono stati accolti nella sala della Giunta comunale.



«È una società che si distingue per l'inclusione di ragazzi con disturbo dello spettro autistico – ha tenuto a sottolineare Canu – e per il percorso di formazione gratuito che viene offerto non solo ai giovani giocatori, ma anche ai genitori, in collaborazione con l'associazione Angsa, qui rappresentata dalla presidente Giovanna Tuffu». «La nostra è un'Amministrazione particolarmente attenta al ruolo sociale ed educativo dello sport – ha sottolineato Sanna - Le discipline sportive sono fondamentali per la crescita dei nostri giovani e sono di supporto al sistema educativo, grazie anche al pieno coinvolgimento delle famiglie».



