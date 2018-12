Condividi | Red 8:03 Ieri mattina, nella Torre Aragonese di Ghilarza, l´ex governatore dell´Isola è stato indicato come candidato presidente di Sardi liberi, in vista delle Elezioni regionali in programma nel febbraio 2019 Sardi liberi: Mauro Pili candidato presidente



GHILARZA – Ieri mattina (domenica), nella Torre Aragonese di Ghilarza, Mauro Pili é stato indicato come candidato presidente di Sardi Liberi. Questo passo, avvenuto con la partecipazione attiva di tutte le componenti che fino ad ora hanno aderito al progetto, ed alla presenza di un buon numero di partecipanti, è una tappa importante nella strada di Convergenza nazionale iniziata dai Repubblicani sardi di ProgRes fin dalla nascita del partito.



Gli indipendentisti di Progetu Repùblica, i sardisti liberi guidati da Angelo Carta ed i militanti di Unidos hanno presentato (contestualmente al progetto politico di Sardi liberi, aperto a tutte le organizzazioni e le associazioni che lo vorranno condividere)- anche il loro Manifesto programmatico, che vuole porre le basi per un percorso che ridia fiducia e dignità alla Sardegna ed ai sardi.



Nella foto: un momento dell'incontro di Ghilarza Commenti GHILARZA – Ieri mattina (domenica), nella Torre Aragonese di Ghilarza, Mauro Pili é stato indicato come candidato presidente di Sardi Liberi. Questo passo, avvenuto con la partecipazione attiva di tutte le componenti che fino ad ora hanno aderito al progetto, ed alla presenza di un buon numero di partecipanti, è una tappa importante nella strada di Convergenza nazionale iniziata dai Repubblicani sardi di ProgRes fin dalla nascita del partito.Gli indipendentisti di Progetu Repùblica, i sardisti liberi guidati da Angelo Carta ed i militanti di Unidos hanno presentato (contestualmente al progetto politico di Sardi liberi, aperto a tutte le organizzazioni e le associazioni che lo vorranno condividere)- anche il loro Manifesto programmatico, che vuole porre le basi per un percorso che ridia fiducia e dignità alla Sardegna ed ai sardi.Nella foto: un momento dell'incontro di Ghilarza