Serie D: il Latte Dolce batte il Trastevere



SASSARI - Il Latte Dolce batte il Trastevere. Nel match valido per l'ultima giornata di andata del girone G del campionato di serie D, la compagine sassarese ha battuto per 2-1 i romani. Le reti, tutte nella ripresa, con Lorusso che ha risposto a Sartor, ma Scognamillo a sette minuti dalla fine ha deciso la sfida del “Vanni Sanna”.



PRIMO TEMPO. Capodoglio tenta la sventola al volo da fuori area, pallone altissimo sopra la traversa. All'8, Marcangeli sfonda bene a destra e mette al centro, Sartor c'è. ma l'impatto non è felice e l'azione sfuma. Trastevere intraprendente con Vendetti, Lai para a terra. Laziali pericolosi due volta in area con sfera ribattuta in entrambe le occasioni dalla difesa. Giallo a Cabeccia, poi al 31' un'azione insistita al centro, Marcangeli va giù, ma il pallone arriva a Sartor: bello il tocco, bravo a parare Borrelli. Triangolazioni in mediana per il Trastevere, il tuffo di Lai sicuro in presa spezza ogni ambizione. Bella iniziativa di Pireddu, ancora a destra, finta e buon cross, che trova ancora una volta Borrelli sulla traiettoria. Squadre nello spogliatoio a metà di un combattuto match.



SECONDO TEMPO. Ammonito Sannipoli, Punizione di Palmas dalla lunghissima distanza, pugni di Borrelli e nulla di fatto. Poi Masala trova la conclusione, ma ancora Borrelli, stavolta in tuffo, sventa la minaccia. Al 57', la pressione sassarese si trasforma nel meritato vantaggio: azione di Palmas, palla dentro a Sartor, che regala l-1-0 alla sua squadra. Giallo a Masala, Lucchese tenta la rovesciata, ma non da potenza alla palla, mentre mister Perrotti inizia a cambiare i suoi uomini alla ricerca della scossa. Ammonizione per Lai, che per l'arbitro perde tempo in fase di rinvio. Al 76', Bergamini indovina il traversone dalla destra, Lorusso deve solo appoggiare di testa ed il Trastevere pareggia. Dentro Scognamillo per Palmas: l'uomo mascherato sfrutta la ribattuta di Borrelli su una grande conclusione di Sartor e a due soli minuti dal suo ingresso in campo trova il gol vincente. Lai si alza in presa sicuro e spegne l'immediato tentativo di riscossa trasteverino, dentro Piga e Daga. Sono sei i minuti di recupero. Espulso dalla panchina Gianmarco Marcangeli, poi anche Gara: decisioni quanto meno discutibili dell'arbitro in un finale ancora da giocare. Poi, il triplice fischio finale e l'esultanza del Vanni Sanna.



SASSARI LATTE DOLCE–TRASTEVERE 2-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Tuccio (42'st Piga), Cabeccia, Patacchiola, Gianni, Marcangeli (42'st Daga), Masala, Sartor, Scanu, Palmas (36'st Scognamillo). Allenatore Stefano Udassi.

TRASTEVERE: Borrelli, Barbarossa, Calisto, Lucchese (43'st Locci), Sfanò, Vendetti (26'st Bergamini), Panico (18'st Cardillo), Capodoglio, Tajarol, Sannipoli (26'st Donati), Lorusso. Allenatore Fabrizio Perrotti.

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno.

RETI: 12'st Sartor, 31'st Lorusso, 38'st Scognamillo.



