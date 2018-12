Condividi | Red 22:21 Gli uomini di coach Vincenzo Esposito cadono nel lunch match dell´11esima giornata del campionato Lba. Al PalaDelMauro, la Scandone si impone sul Banco di Sardegna Sassari per 86-78 Basket: Dinamo ko ad Avellino



SASSARI - Dinamo ko ad Avellino. Gli uomini di coach Vincenzo Esposito cadono nel lunch match dell'11esima giornata del campionato Lba. Al PalaDelMauro, la Scandone si impone sul Banco di Sardegna Sassari per 86-78, I sassaresi hanno già fatto ritorno in Sardegna e da domani, lunedì 24 dicembre, lavoreranno in vista della prossima sfida in casa: mercoledì 26, alle 18.15, Devecchi e compagni affronteranno la Vl Pesaro.



Esposito manda in campo Smith, Bamforth, Devecchi, Thomas e Cooley, Avellino risponde con Young, Green, Nichols, Filloy e Sykes. Nichols apre le danze dalla lunga distanza, il Banco firma un break di 7-0 con Smith, Thomas e Cooley. I padroni di casa si sbloccano con Sykes dall’arco: il capitano sassarese (alla partita numero 300 in serie A) risponde con la stessa moneta. Avellino si riporta in parità condotta dall’ex Caleb Green e Sykes, la Dinamo non ci sta e resta a contatto con Cooley, Polonara e Gentile (24-22). La seconda frazione si apre con la tripla di Filloy, Smith firma la reazione sassarese e con 7punti ristabilisce la parità. Botta e risposta dai 6,75 tra Nichols e Bamforth, che si iscrive a referto. Avellino trova il break con Green e Sykes, Sassari resta lì con Cooley e Polonara. Filloy infila un parziale di 4-0 che manda le squadre negli spogliatoi sul 47-40.



Al rientro dall'intervallo lungo, i padroni di casa scrivono il vantaggio in doppia cifra trascinati dalle prestazioni balistiche di Sykes e Nichols. A suonare la carica ai biancoblu è la coppia Bamforth-Thomas. Anche Diop si unisce alla causa, ma Avellino scappa via: la tripla di Nichols scrive il +11 irpino, ma Gentile accorcia in chiusura di quarto e riporta i suoi in svantaggio sotto la doppia cifra (67-58). Il Banco riduce lo svantaggio con Pierre e Diop, la Scandone ritrova il +11 con l’ex D’Ercole dall’arco. 5-0 biancoblu ed i sassaresi restano in partita, Green dall’arco ricaccia indietro l’offensiva sarda. Cooley e Smith siglano il -5, l’infrazione ed il tecnico sanzionati all’ex Cantù lo costringono in panchina. Gentile dalla lunetta riporta i suoi ad un possesso di distanza. Il Banco spreca le due occasioni di riportarsi in parità, Nichols infila la bomba che allunga per la Scandone. Cooley fa 1/2 dalla lunetta e si porta a 20rimbalzi catturati: Young scrive il +7 biancoverde. Bamforth riporta i suoi a due possessi di distanza, ma Young non trema a cronometro fermo: una sanguinosa palla persa spegne le speranze del Banco.



SCANDONE AVELLINO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 86-78:

SCANDONE AVELLINO: Green,20 Nichols 22, Filloy 10, Bianco, Campani, Sabatino, Campogrande, D’Ercole 6, Sykes 23, Spizzichini, Young 5. Coach Nenad Vucinic.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Smith 15, Bamforth 15, Devecchi 3, Magro, Pierre 4, Gentile 8, Thomas 10, Polonara 4, Diop 4, Cooley 15. Coach Vincenzo Esposito.

