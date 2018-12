Condividi | Red 22:06 Per un punto, il XV algherese ha perso la gara con la Primavera, valida per l´ottava giornata del girone 3 del campionato di serie A. 21-20 il risultato in favore dei padroni di casa. I ragazzi di Paoletti scivolano in terza posizione Rugby: Amatori Alghero sconfitta allo sprint



ALGHERO - Un solo punto guadagnato dagli algheresi e sicuramente un’occasione mancata da Pesapane e compagni per incassare punti pesanti per la classifica. Per la cronaca, la gara si chiusa a favore dei laziali per un punto, 21-20. Ad aprire le marcature già dal primo minuto ci pensano i padroni di casa con Savemme che va in meta (non trasformata) per i primi 5punti di giornata. A pareggiare i conti, dopo soli 6’, è Federico Fernandez. Anche la sua meta non vedrà la trasformazione per il 5-5. I laziali spingono e costringono gli algheresi al fallo e quindi su punizione ancora Salemme mette in cascina altri 3 punti. Da li, pare che la Primavera voglia ingranare la marcia e si porta sul 13-5 con un'altra meta, questa volta firmata da Alegiani. Ma l’Alghero non desistee si vede assegnare una meta tecnica dall’arbitro. Il primo tempo si chiude sul 13-12 per i locali.



Al rientro in campo, l’Amatori prova a riagguantare la partita e ci riesce grazie ad una meta di Pesapane e ad un piazzato di Anversa, che portano il risultato sul 13-20. Quando era il momento di chiudere i giochi, gli algheresi hanno permesso troppo ai padroni di casa, che prima con Alessi e poi con Salvemme hanno messo a segno otto punti in 7’, frutto di una meta e un piazzato per il definitivo 21-20. Un risultato che sa di beffa per l’Alghero che forse avrebbe potuto evitare alcuni errori non permettendo così il ritorno dei laziali. La classifica vede sempre in testa la Capitolina che allunga ulteriormente e sale a 36punti, dietro il Catania con 25 e subito l’Alghero con 24. Ora pausa per le feste di Natale e fine anno, si riprenderà a giocare il 13 gennaio 2019, quando a Maria Pia l’Alghero ospiterà il Pesaro, attualmente quarta forza del campionato con 20punti.



PRIMAVERA-AMATORI ALGHERO 21-20:

PRIMAVERA: Martelletti (60'Alessi), Merendino, D'Ottavio (60'Marocchi), Martelli, Salvemme, Alegiani, Ventola, Belloni, V.Callori di Vignale (72'Borsetti), S.Callori di Vignale (56'Gasperini), Bilotti (60'Custureri), Serini, Risi (37'Belcastro), Venturoli (60' Gabbuti), Sbarigia. Coach Leonardi, Alverà.

AMATORI ALGHERO: Micheli, Delrio, Serra, Oneone, Pesapane, Anversa (70' Madeddu), Armani, Fernandez, Sciacca, Veglia, Fall, Paco, Stefani (3'Prette), Salaris (42' Spirito), Ilie (50' Salaris ). Coach Tino Paoletti.

PUNTI: 1' meta Salvemme; 11' meta Fernandez; 15' calcio piazzato Salvemme; 19' Alegiani; 36' meta tecnica Alghero; 42' meta Pesapane; 61' cp Anversa; 63' meta Alessi; cp 70' Salvemme.



