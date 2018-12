video Condividi | Red 20:02 Oggi pomeriggio, per motivi ancora non chiariti, un 42enne ha strangolato la moglie mentre erano nel loro appartamento, in Via Vittorio Veneto, ad Alghero. Successivamente, l´uomo si è costituito Strangola la moglie e si costituisce



ALGHERO - Tragedia di Natala ad Alghero. Nel primo pomeriggio di oggi (domenica), per motivi ancora non chiariti, il 42enne Marcello Tilloca ha strangolato la moglie, la 40enne Michela Fiori mentre erano nel loro appartamento, in Via Vittorio Veneto.



Successivamente, l'uomo si è costituito. I Carabinieri del locale Comando hanno aperto le indagini del caso per chiarire le motivazioni che hanno portato alla morte della donna, madre di due figli.



ultimo aggiornamento ore 22.27 Commenti ALGHERO - Tragedia di Natala ad Alghero. Nel primo pomeriggio di oggi (domenica), per motivi ancora non chiariti, il 42enne Marcello Tilloca ha strangolato la moglie, la 40enne Michela Fiori mentre erano nel loro appartamento, in Via Vittorio Veneto.Successivamente, l'uomo si è costituito. I Carabinieri del locale Comando hanno aperto le indagini del caso per chiarire le motivazioni che hanno portato alla morte della donna, madre di due figli. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV