Una partecipazione attiva e trasversale quella del dibattito che ha accompagnato le Primarias del Partito dei Sardi nel seggio allestito presso la libreria Koinè dove erano presenti studenti ed elettori Primarias: dibattito a Porto Torres con gli studenti



PORTO TORRES - Una partecipazione attiva e trasversale quella del dibattito che ha accompagnato le Primarias del Partito dei Sardi nel seggio allestito presso la libreria Koinè dove erano presenti elettori delusi e persone che da anni non si appassionavano alla politica. Imprenditori, pensionati, giovani e studenti, presenti anche alla conferenza di apertura delle Primarias. Tema forte i due quesiti sulla futura scelta del governatore e sulla necessità di conferire alla Sardegna più poteri per costruire una società prospera.



Ma è stato affrontato anche il tema dei “bisogni primari” di cui la comunità ha bisogno: occupazione, casa, diritto allo studio e alla salute, trasporto pubblico. Nella sala della libreria Koine', nella quale il coordinatore locale del PdS Alessandro Pinna, ha avviato la due giorni conclusiva di consultazione, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Sassari Ottavio Sanna e all'ex direttore dell'agenzia delle entrate Angelo Capula, sono stati affrontati temi pertinenti con il quesiti delle Primarias, ovvero l'istituzione della zona economica speciale come traino per l'insediamento di aziende nel territorio e stimolo per creare posti di lavoro.



Ma il dibattito si è presentato come un laboratorio di idee allargato alle richieste degli studenti delle scuole superiori cittadine giunti per parlare di scuola. «Alla Sardegna e a noi studenti occorre un sistema di trasporto pubblico agevolato ed efficiente, che venga incontro agli studenti sia quando devono raggiungere le scuola turritana dall'hinterland e viceversa. Ma anche per potersi spostare nel territorio per ragioni ricreative e culturali. Un po' come il famoso pullman del Comune che c'era tanti anni fa; o simile al servizio che stanno attivando a Cagliari», ha detto lo studente del liceo Marcello Puggioni, presidente regionale della Consulta degli studenti.



